Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса

И это не Геннадий Головкин

Фото: Sportskeeda

Корреспондент DAZN Крис Мэнникс считает, что только чемпион мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) может стать достойным соперником для главной звезды современного бокса Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО):

«Если Канело действительно ищет новые вызовы, то он должен сразиться с самым большим и самым плохим парнем – Артуром Бетербиевым. Объединенный 175-фунтовый чемпион выиграл нокаутом абсолютно каждый свой бой. Это самая трудная проверка для Канело в плане физики, которую он может получить на данный момент. Бетербиев – действительно крупный и мощный панчер. В этом поединке для Канело больше интриги, чем в других возможных боях».

В сентябре Альварес подерется за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе – категорией ниже, чем выступает Бетербиев.

При этом у Канело уже есть опыт выступления в полутяжелом дивизионе. В 2019 году он нокаутировал Сергея Ковалева.