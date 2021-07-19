Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 3
Завтра 8
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 5) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
20:25 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини 0:0 1-й сет
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
20:25 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets 2:0 Окончен
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 0:2 Окончен
Футбол (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Шериф -:- Запланирован
19:00 Линкольн - Клуж -:- Запланирован
21:00 Динамо Загреб - Омония Никосия -:- Запланирован
21:00 Ференцварош - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован
Теннис (2 события из 76) показать все
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Отменен
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
17:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован

Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса

И это не Геннадий Головкин
Бокс Профессиональный бокс
18:50
Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса
Фото: Sportskeeda

Корреспондент DAZN Крис Мэнникс считает, что только чемпион мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) может стать достойным соперником для главной звезды современного бокса Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО):

«Если Канело действительно ищет новые вызовы, то он должен сразиться с самым большим и самым плохим парнем – Артуром Бетербиевым. Объединенный 175-фунтовый чемпион выиграл нокаутом абсолютно каждый свой бой.

Это самая трудная проверка для Канело в плане физики, которую он может получить на данный момент. Бетербиев – действительно крупный и мощный панчер. В этом поединке для Канело больше интриги, чем в других возможных боях».


В сентябре Альварес подерется за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе – категорией ниже, чем выступает Бетербиев.

При этом у Канело уже есть опыт выступления в полутяжелом дивизионе. В 2019 году он нокаутировал Сергея Ковалева.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Сауль Альварес Артур Бетербиев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Альварес не собирается драться с Головкиным даже после боя с Плантом
Альварес не собирается драться с Головкиным даже после боя с Плантом
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 20:54
Тайсон: «Альварес убьет Планта к чертовой матери»
Тайсон: «Альварес убьет Планта к чертовой матери»
Бокс Профессиональный бокс
17 июля 07:20
Гонгора: «Встреча с Канело станет венцом моей карьеры»
Гонгора: «Встреча с Канело станет венцом моей карьеры»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 22:30
Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября. Бивол – запасной вариант
Бой Альварес – Плант состоится 18 сентября. Бивол – запасной вариант
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 15:57
Плант отпадает? Альварес может провести поединок с Биволом в сентябре
Плант отпадает? Альварес может провести поединок с Биволом в сентябре
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 11:22
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
История
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 07:00

Новости: Бокс

Джойс: «Когда готовился к Усику, воздерживался от пончиков и пива»
Джойс: «Когда готовился к Усику, воздерживался от пончиков и пива»
Профессиональный бокс
20:34
Не Мейвезер, Баррера или Маркез. Пакьяо назвал бой, который изменил его жизнь
Не Мейвезер, Баррера или Маркез. Пакьяо назвал бой, который изменил его жизнь
Профессиональный бокс
19:54
Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса
Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса
Профессиональный бокс
18:50
Линарес проведет следующий бой в октябре
Линарес проведет следующий бой в октябре
Профессиональный бокс
18:16
Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим
Рой Джонс согласился на бой с Емельяненко-старшим
Профессиональный бокс
17:54
Комментатор Sky Sports рассказал, как Усику нужно действовать против Джошуа
Комментатор Sky Sports рассказал, как Усику нужно действовать против Джошуа
Профессиональный бокс
17:43
Жена Беринчика отправила в нокаут новыми фотографиями в купальнике
Жена Беринчика отправила в нокаут новыми фотографиями в купальнике
Профессиональный бокс
16:56
Британский промоутер рассказал о главном недостатке Усика в бою с Джошуа
Британский промоутер рассказал о главном недостатке Усика в бою с Джошуа
Профессиональный бокс
16:30
6-месячный внук Мейвезера готовится выйти в ринг
6-месячный внук Мейвезера готовится выйти в ринг
Профессиональный бокс
16:10
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости