Альварес не собирается драться с Головкиным даже после боя с Плантом
Корреспонден DAZN назвал самого сложного соперника для Сауля Альвареса
И это не Геннадий Головкин
18:50
Фото: Sportskeeda
Корреспондент DAZN Крис Мэнникс считает, что только чемпион мира WBC, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) может стать достойным соперником для главной звезды современного бокса Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО):
«Если Канело действительно ищет новые вызовы, то он должен сразиться с самым большим и самым плохим парнем – Артуром Бетербиевым. Объединенный 175-фунтовый чемпион выиграл нокаутом абсолютно каждый свой бой.
Это самая трудная проверка для Канело в плане физики, которую он может получить на данный момент. Бетербиев – действительно крупный и мощный панчер. В этом поединке для Канело больше интриги, чем в других возможных боях».
В сентябре Альварес подерется за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе – категорией ниже, чем выступает Бетербиев.
При этом у Канело уже есть опыт выступления в полутяжелом дивизионе. В 2019 году он нокаутировал Сергея Ковалева.
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