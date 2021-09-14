Экс-чемпион мира посоветовал Ковалеву завершить карьеру
Ковалев может вернуться на ринг в конце 2021 года
Команда бывшего чемпион мира намерена довести до конца все судебные процессы
16:58
Сергей Ковалев / Фото - InstagramЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) может вернуться на ринг в этом году после того, как его команда окончательно решит вопрос с восстановлением боксерской лицензии после положительных допинг-проб боксера. Об этом сообщил менеджер россиянина Эгис Климас.
«Ковалев всегда был чистым боксером. Сейчас та же самая ситуация была с (чемпионом WBC Оскаром) Вальдесом, и они допустили к его бою (в котором мексиканец 11 сентября победил претендента Робсона Консейсао). Я уверен, если бы этот поединок Ковалева был бы в России, то нас бы допустили. Потому что он (препарат), который был в допинг-пробе Ковалева, не был запрещен во время подготовки. Понятно, что Ковалеву это все не пошло на руку. Думаю, что мы сможем пройти все судебные процессы и вернуть Ковалева до конца года на ринг».
Ранее сообщалось, что 38-летний Ковалев свой следующий поединок может провести в рамках первого тяжелого веса.
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