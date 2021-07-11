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Ковалев объяснил причину своего первого поражения в каьере

В 2015 году россиянин проиграл Уорду
Бокс Профессиональный бокс
07:25
Ковалев объяснил причину своего первого поражения в каьере
Сергей Ковалев и Андре Уорд / фото - СЭ

Бывший чемпион мира Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) вспомнил свое первое поражение в карьере в бою против Андре Уорда (32-0, 16 КО). Россиянин заявил в беседе с Звиади Пурцхванидзе ,что причиной неудачного выступления мог стать изнурительный первый раунд.

«Я всегда работал максимально. Почему у меня в карьере случилось первое поражение? Я сам себя запахал, перетрудил. Я переоценил своего соперника.

Наверное, потому что у меня в команде не было толкового тренера. На тот момент был Джон Дэвид Джексон. У меня не было тренера, который мог бы это все проанализировать.

Не было наставника, который мог бы меня правильно мотивировать и объяснить, что Андре Уорд на высоком уровне, но и я не ниже. А я на тот момент смотрел на Уорда как на недосягаемого. Думал: «Ни фига себе, Уорд».

Когда я готовился к этому поединку, я себя перетрудил и за месяц до боя был вообще никакой. Я уже был в весе, хотя до боя оставался еще месяц. В спаррингах я не мог боксировать больше семи раундов, да и то еле-еле.

Тем не менее в самом поединке меня каким-то образом хватило на четыре раунда, и я был вообще удивлен. Когда я вышел в ринг, то подумал: «Блин, да дел-то тут. Вроде ничего сложного».

А в пятом раунде почувствовал, словно на машине колесо прострелили – ты хочешь ехать, а она не едет. Вот и у меня покрышки спустило, руки падают, сил нет, энергии вообще ноль».

Недавно стало известно, в каком весе Сергей проведет следующий поединок.

Антон Кривенко
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Сергей Ковалев Андре Уорд

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