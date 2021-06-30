Ковнацки: «Побью Хелениуса и докажу, что являюсь одним из лучших в мире»

Польский супертяжеловес намерен отквитать единственное поражение в карьере

Супертяжеловес Адам Ковнацки (20-1, 15 КО) не сомневается, что ему удастся взять реванш у финна Роберта Хелениуса (30-3, 19 КО). Этим выступлением поляк намерен доказать свою принадлежность к лучшим боксерам дивизиона:

«Не могу дождаться момента, когда отомщу Хелениусу. Я ждал реванша целый год, и 24-го июля я одержу победу. Верю, что все пройдет хорошо, и я докажу, что являюсь одним из лучших в мире».

Первый бой состоялся в марте 2020-го года и завершился неожиданной победой Хелениуса нокаутом в четвертом раунде. В том поединке боксеры оспаривали звание официального претендента на титул WBA.

Реванш Ковнацки – Хелениус пройдет 24 июля в андеркарте мегафайта Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.

Ковнацкий – очень амбициозный парень, который еще не взял реванш у Хелениуса, однако уже обещает бой протий Диллиана Уайта, сравнивая это противостояние с легендарной трилогией Артуро Гатти – Микки Уорд.