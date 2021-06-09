Ковнацки проведет реванш с Хелениусом в андеркарте боя Фьюри – Уайлдер

Ориентировочная дата – 24 июля

Хелениус и Ковнацки / фото - ВТС

Супертяжеловес Адам Ковнацки (20-1, 15 КО) наконец встретится в реванше против Роберта Хелениуса (30-3, 19 КО). Как сообщил инсайдер Кит Айдек, поединок намечен на 24 июля.

Бой пройдет в андеркарте у других представителей «королевского дивизиона» Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Об их бое будет объявлено вскоре.

Напомним, что финн нокаутировал Ковнацкого в 4-м раунде в марте 2020 года, нанеся тому первое поражение в карьере.

Ранее поляк назвал имя другого возможного соперника.