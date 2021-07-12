Красюк: «Контракт сделан так, чтобы после победы Усика над Джошуа у Александра были лучшие условия в реванше»
Красюк: «Бой с Джошуа – поединок всей жизни Усика»
Промоутер украинца рассказал о подготовке супертяжа к предстоящему сражению
19:59
Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com
Генеральный директор Александр Красюк K2 Promotions в прямом эфире Instagram luckypunchnet рассказал о подготовке Александра Усика (18-0, 13 KO) к поединку с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)
Бой с Джошуа – поединок всей его жизни. Он подошел к поединку максимально профессионально. Усик не терял время, он был сконцентрирован на функциональной физической подготовке. И я считаю, что Александр шикарно справился со своей задачей.
Поединок в Украине пройдет на MEGOGO в PPV. В Великобритании бой будет транслироваться на Sky Sports. Ожидаем огромного ажиотажа. Если говорить о цене, то это историческое событие, поэтому о деньгах не должна идти речь. Это должен увидеть каждый.
Также Красюк рассказал о контракте на бой Усик – Джошуа.
Комментарии 0