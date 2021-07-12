Красюк: «Бой с Джошуа – поединок всей жизни Усика»

Промоутер украинца рассказал о подготовке супертяжа к предстоящему сражению

Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com

Генеральный директор Александр Красюк K2 Promotions в прямом эфире Instagram luckypunchnet рассказал о подготовке Александра Усика (18-0, 13 KO) к поединку с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)



Бой с Джошуа – поединок всей его жизни. Он подошел к поединку максимально профессионально. Усик не терял время, он был сконцентрирован на функциональной физической подготовке. И я считаю, что Александр шикарно справился со своей задачей. Поединок в Украине пройдет на MEGOGO в PPV. В Великобритании бой будет транслироваться на Sky Sports. Ожидаем огромного ажиотажа. Если говорить о цене, то это историческое событие, поэтому о деньгах не должна идти речь. Это должен увидеть каждый.

Также Красюк рассказал о контракте на бой Усик – Джошуа.