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Красюк: «Бой с Джошуа – поединок всей жизни Усика»

Промоутер украинца рассказал о подготовке супертяжа к предстоящему сражению
Бокс Профессиональный бокс
19:59
Красюк: «Бой с Джошуа – поединок всей жизни Усика»
Джошуа и Усик / Фото: sportbible.com

Генеральный директор Александр Красюк K2 Promotions в прямом эфире Instagram luckypunchnet рассказал о подготовке Александра Усика (18-0, 13 KO) к поединку с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO)

Бой с Джошуа – поединок всей его жизни. Он подошел к поединку максимально профессионально. Усик не терял время, он был сконцентрирован на функциональной физической подготовке. И я считаю, что Александр шикарно справился со своей задачей.

Поединок в Украине пройдет на MEGOGO в PPV. В Великобритании бой будет транслироваться на Sky Sports. Ожидаем огромного ажиотажа. Если говорить о цене, то это историческое событие, поэтому о деньгах не должна идти речь. Это должен увидеть каждый.

Также Красюк рассказал о контракте на бой Усик – Джошуа.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк

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