Красюк: «Чисора охр*невший тип вообще. Рискнуть дать пощечину Виталию Кличко – это надо иметь смелость»

Гендир K2 Promotions Ukraine вспомнил о выходках британца

Кличко получил пощечину от Чисоры / Фото: European Pressphoto Agency

Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк в интервью Youtube каналу «Andrey Burenok о бизнесе» вспомнил о выходках Дерека Чисоры (32-11, 23 KO) времен поединка против Виталия Кличко. Отметим, что Чисора верит, что Владимир Кличко может вернуться в ринг и победить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Чисора был человеком, о котором никто не знает, одним из очередных соперников Виталия Кличко. И тут происходит взвешивание – ребята встали на весы, каждый показал свой вес. Затем дуэль взглядов. Они смотрят друг на друга – и тут Дерек Чисора внезапно дает пощечину Виталию Кличко. Охр*невший тип вообще. Рискнул же – то ли очень смелый, то ли какая-то задняя мысль была. Кадр моментально облетает весь мир – интерес к поединку возрос. На следующий день Дерек Чисора идет в ринг, Виталий Кличко – за ним. Естественно, с Виталиком выходит Володя. Дерек Чисора подходит к Володе, становится напротив (а у него полный рот воды) и выплевывает воду ему в лицо. Поединок мог закончиться, не начавшись, будь Володя не таким уравновешенным человеком, которым он есть, потому что там один удар снизу – и труба делу.

Напомним, что Чисора может в следующем поединке провести реванш с Джозефом Паркером (29-2, 21 KO)