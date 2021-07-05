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Красюк: «Для Джошуа будет открытием, что Усик не такой уж и маленький»

Промоутер украинца заверил, что разница в габаритах будет не особо заметной
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 22:57
Красюк: «Для Джошуа будет открытием, что Усик не такой уж и маленький»
Александр Усик / Фото: www.essentiallysports.com

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Pep Talk UK заявил, что Александру Усику (18-0, 13 KO) удалось неплохо обрасти мясом в преддверии поединка с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

Мне кажется, что Джошуа допускает ошибку, спаррингуя с крузерами, потому что Усик больше не крузер. Его вес будет всего на 4-5 кг меньше, чем у Эй Джея. Это не будет определяющим моментом для боя. Разница в росте у них – всего 7 сантиметров. 

Мой прогноз – когда ребята наконец встретятся в ринге, то весь мир увидит, что Усик не такой уж и маленький, как все ожидают. 

Это будет определенным открытием для Джошуа, потому что Усик будет выглядеть намного крепче, чем он думает.

Напомним, что бой Усик – Джошуа пройдет при полных трибунах стадиона «Тоттенхэма».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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