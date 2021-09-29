Красюк: «Джошуа планировал перебоксировать Усика, но, я думаю, это невыполнимая задача»

Джошуа натерпелся от Усика / Фото: MatchroomBoxing

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social назвал самую главную ошибку Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в прошедшем поединке.



Никаких сюрпризов для нас не было. Усик сделал то, что должен был сделать, а Джошуа также придерживался своего плана на бой, хоть он у него был не самый лучший. Энтони планировал перебоксировать Усика, но я думаю, что это невыполнимая задача, как для него, так и для любого другого супертяжеловеса в мире».