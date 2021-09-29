Отец Фьюри: «В поражении Джошуа от Усика виноват его угол»
Красюк: «Джошуа планировал перебоксировать Усика, но, я думаю, это невыполнимая задача»
Промоутер уверен, что у Энтони был не самый лучший план на бой
08:36
Джошуа натерпелся от Усика / Фото: MatchroomBoxing
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social назвал самую главную ошибку Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в прошедшем поединке.
«Не очень много людей ждало, что Усик победит в такой манере, но это не касается его команды. Саша придерживался плана, а сам бой прошел именно так, как планировал его угол. Поєтому ничего неожиданного в этом нет.
Никаких сюрпризов для нас не было. Усик сделал то, что должен был сделать, а Джошуа также придерживался своего плана на бой, хоть он у него был не самый лучший. Энтони планировал перебоксировать Усика, но я думаю, что это невыполнимая задача, как для него, так и для любого другого супертяжеловеса в мире».
Напомним, ранее Красюк рассказал, сколько предположительно бой Усик – Джошуа продал платных трансляций.