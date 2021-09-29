Красюк: «Джошуа планировал перебоксировать Усика, но, я думаю, это невыполнимая задача»
Красюк: «Если Джошуа снова попытается перебоксировать Усика, то будет катастрофа»
При этом, промоутер ждет, что в реванше Энтони будет выглядеть лучше
10:46
Джошуа - Усик / Фото: matchroom boxing
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк заявил в интервью Boxing Social, что в реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не нужно пытаться боксировать с украинцем.
«Усик не позволил Джошуа делать то, чего он хотел. По статистике CompuBox, Джошуа выбросил джебов больше чем Усик. Он пытался искать свою дистанцию, чтобы донести тяжелый удар правой, как он это обычно делает. Но когда боец напротив слишком быстрый, ты не можешь просто донести удар. Это как истребитель: ты должен навести прицел, а уже затем выбрасывать удар. Джошуа не удалось прицелиться.
Я жду, что Джошуа будет лучше в реванше, потому что ему многое нужно изменить. Если Энтони будет изучать бокс 5-6 месяцев и попытается снова перебоксировать Усика, то будет катастрофа. Его преимущества – габариты и мощь. Если ты не можешь использовать эти преимущества, то не добьешься успеха».
Напомним, ранее Красюк отреагировал на желание Боба Арума устроить бой Усик – Фьюри.