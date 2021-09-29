Красюк: «Если Джошуа снова попытается перебоксировать Усика, то будет катастрофа»

Джошуа - Усик / Фото: matchroom boxing

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк заявил в интервью Boxing Social, что в реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не нужно пытаться боксировать с украинцем.



Я жду, что Джошуа будет лучше в реванше, потому что ему многое нужно изменить. Если Энтони будет изучать бокс 5-6 месяцев и попытается снова перебоксировать Усика, то будет катастрофа. Его преимущества – габариты и мощь. Если ты не можешь использовать эти преимущества, то не добьешься успеха».