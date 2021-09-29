Красюк отреагировал на желание Арума устроить бой Усик – Фьюри

Промоутер сомневается, что бой украинца с «Цыганским королем» состоится

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing Social прокомментировал высказывание своего коллеги Боба Арума, который занимается делами обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Арум считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) следует отойти в сторону и позволить Усику подраться с Фьюри, а уже затем сразиться с победителем. Однако Красюк сомневается, что бой его подопечного с «Цыганским королем» состоится. По мнению Александра, дело не только в AJ, но и в том, что Фьюри проиграет в трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) 9 октября.

«Я не читал эту новость. Я впервые услышал ее от вас. Это свежая новость для меня. Я никогда не предполагал, что это может произойти. Мне необходимо время, чтобы ее обдумать. На данный момент мы психологически готовимся к реваншу с Джошуа. Но дело еще в том, что не предвижу победу Фьюри в бою с Уайлдером. Это не предсказание, а предчувствие. Я чувствую, что Уайлдер нокаутирует Фьюри».

Тайсон Фьюри рассказал, когда он понял, как побить Деонтея Уайлдера.