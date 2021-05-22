Красюк: «Когда чемпион проводит обязательную защиту, реванш никогда не включается»

Промоутер объяснил правила организации поединков

Александр Красюк / фото - К2

Промоутер украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк объяснил детали организации боя подопечного против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Функционер отметил, что реванша, скорее всего, не будет. Слова Красюка приводит Pep Talk UK.

«Есть простое правило, применяемое везде в боксе, которое гласит, что нет обязательного реванша для обязательного претендента. Это значит, что когда чемпион дерется в обязательной защите, пункт о реванше никогда не включается. Не сказать, что никогда, но в большинстве случаев не включается. Выиграешь все ты или проиграешь — все зависит от тебя».

Недавно стало известно, где может пройти бой Усик – Джошуа.