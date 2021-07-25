Красюк: «Когда мы впервые обсуждали бой с Джошуа, Усик сказал, что знает, как его победить»

Промоутер заявил, что его подопечный уверен в своих силах в преддверии поединка против AJ

Александр Усик / фото - Boxing Scene Александр Красюк, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing UK заявил, что его подопечный уверен в своих силах в преддверии поединка против чемпиона WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). «Когда у тебя есть только сила, она неэффективна, потому что тебе нужно ее куда-то приложить. Чтобы сделать это, ты должен донести приличный удар, а для этого тебе нужны чрезвычайные навыки. Если парень перед тобой двигается как тень, всегда сложно донести удар и приложить силу. Я согласен с идеей, что этот бой - противостояние боксерских навыков и мощи. Но это также вопрос двух ментальностей. Я имею в виду, что, возможно, победит тот, кто выиграет психологическую войну. Мы с Усиком говорили об этом поединке много раз. Когда мы впервые обсуждали этот бой, как только возникла идея о его поведении, Усик сказал, что знает, как победить Джошуа. Это было сказано очень четко, без колебаний. Он уверен на 500%». Александр Красюк заявил, что после поединка Александра Усика против Энтони Джошуа команде британца придется активировать опцию реванша.

Рене Тер Велде