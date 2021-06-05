Поветкин: «Не считаю, что Джошуа фаворит в бою против Усика»
Красюк: «Находимся на финальной стадии договоренностей по бою Усик – Джоуша»
Промоутер анонсировал хорошие новости
15:57
Александр Красюк и Александр Усик / фото - UNIAN
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк высказался о подготовке бое Александра Усика против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Просмоутер заявил в комментарии ua.tribuna.com, что вскоре будут объявлены хорошие новости
«У нас идет все по плану. Много сказать не могу, но в ближайшее время ожидайте хорошие новости. Мы находимся на финальной стадии договоренностей».
Эдди Хирн ранее назвал ориентировочную дату поединка.