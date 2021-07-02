Кролла: «Я был очень уверен, что Ломаченко выйдет и заявит о себе»
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Гендир К2 Promotions упомянул имя того, кто может изменить планы всего легкого веса
09:17
Ломаченко и Лопес / Фото - cbssports.comГенеральный директор К2 Promotions Александр Красюк в эфире программы The Betfred Boxing Show с уверенностью заявил, что не нужно пока упоминать о возможном реванше абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).
Красюк отметил, что для начала Лопесу нужно выиграть поединок у Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), с которым он должен выйти в ринг осенью этого года.
«Отец Лопеса наматывал круги возле ринга во время боя Ломаченко и Нкатани, аплодировал победителю и утверждал, что нет других вариантов, кроме реванша. Я сам слышал, как он четыре или пять раз говорил, что реванш состоится после того, как они пройдут Камбососа. Но то, что он упомянул первым делом, требует пристального внимания. Я имею в виду поединок с Камбососом. Это не легкая прогулка. Этот бой может поменять планы всего легкого дивизиона».
Напомним, накануне Ломаченко техническим нокаутом в 9-м раунде выиграл поединок у японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).
Комментарии 0