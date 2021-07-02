Красюк: «Нет причин проводить лагерь Усика в Англии. У него в Киеве есть все, что нужно»

Промоутер украинца – о подготовке к поединку с Джошуа



Александр Усик / Фото - DAZN Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк в эфире программы The Betfred Boxing Show поведал о подготовке своего подопечного к поединку с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).



«Усик настроен решительно, он сфокусирован. Он тяжело работает на протяжении двух последних месяцев. Усик работает над собой и собирается превратиться в настоящего супертяжеловеса. Он уже им является. Александр хочет начать официальную подготовку. Я думаю, это произойдет на протяжении нескольких недель. Нет причин проводить лагерь в Англии, потому что разница во времени небольшая и климатические различия тоже не слишком значительные. Так что нет никакого смысла ехать в Англию, поскольку у него в Киеве есть все, что нужно».



Напомним,

Промоутер украинского супертяжеловеса(18-0, 13 КО)в эфире программыповедал о подготовке своего подопечного к поединку с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте британцем(24-1, 22 КО).Напомним, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября . Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.

Владимир Кириченко