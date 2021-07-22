Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Два олимпийских чемпиона сразятся за корону в хэвивейте. Увидимся в реванше!»

Промоутер украинца не сомневается в победе своего подопечного

Красюк и Усик / Фото: K2 Promotions

Промоутер Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в своем Instagram отреагировал на официальное объявление поединка подопечного против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Это невероятная битва двух супертяжеловесов. Два олимпийских чемпиона Лондона-2012 намерены сразиться за корону в хэвивейте. Пусть победит сильнейший, и увидимся снова в реванше!

Напомним, что реванш состоится лишь в случае победы Усика в предстоящем бою.