Хирн – о поединке Усик – Джошуа: «Чемпионские пояса поднимутся в воздух на глазах 60-тысячной аудитории»
Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Два олимпийских чемпиона сразятся за корону в хэвивейте. Увидимся в реванше!»
Промоутер украинца не сомневается в победе своего подопечного
22 июля 08:24
Красюк и Усик / Фото: K2 Promotions
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в своем Instagram отреагировал на официальное объявление поединка подопечного против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Это невероятная битва двух супертяжеловесов. Два олимпийских чемпиона Лондона-2012 намерены сразиться за корону в хэвивейте. Пусть победит сильнейший, и увидимся снова в реванше!
Напомним, что реванш состоится лишь в случае победы Усика в предстоящем бою.