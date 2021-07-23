Красюк: «Одной мощи Джошуа против Усика не хватит. Как ты попадешь по тому, кто движется, как тень»

Промоутер считает, что кто победитель определится в психологической войне

Александр Усик / Фото: Sky Sports Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube-каналу Boxing UK поделился своим мнением о том, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) является явным фаворитом предстоящего поединка с Александром Усиком (18-0, 13 KO) из-за физических кондиций:

Одной силы недостаточно. Ведь тебе нужно куда-то приложить эту силу куда-то. И чтобы это сделать, нужно нанести акцентированный удар. А для этого нужны определенные умения. Если парень напротив тебя движется, как тень, попасть по нему никогда не будет просто. Я соглашусь с идеей, что это поединок боксерских умений против грубой силы. Но это также и битва двух разумов. Тот, кто выиграет психологическую войну, выйдет из ринга победителем. Джошуа о бое с Усиком сказал, что «лучшие всегда встречаются на вершине».

Олег Шумейко-младший