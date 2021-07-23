Джошуа сравнил себя и Усика: «Оба олимпийские чемпионы. Лучшие всегда встречаются на вершине»
Красюк: «Одной мощи Джошуа против Усика не хватит. Как ты попадешь по тому, кто движется, как тень»
Промоутер считает, что кто победитель определится в психологической войне
13:42
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube-каналу Boxing UK поделился своим мнением о том, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) является явным фаворитом предстоящего поединка с Александром Усиком (18-0, 13 KO) из-за физических кондиций:
Одной силы недостаточно. Ведь тебе нужно куда-то приложить эту силу куда-то. И чтобы это сделать, нужно нанести акцентированный удар. А для этого нужны определенные умения.
Если парень напротив тебя движется, как тень, попасть по нему никогда не будет просто. Я соглашусь с идеей, что это поединок боксерских умений против грубой силы. Но это также и битва двух разумов. Тот, кто выиграет психологическую войну, выйдет из ринга победителем.
Джошуа о бое с Усиком сказал, что «лучшие всегда встречаются на вершине».
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