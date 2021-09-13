Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Поединки такого масштаба проходят в мире раз в несколько лет»
Красюк: «Отношения с Хирном не изменились после подписания контракт на бой Усик – Джошуа»
Украинский промоутер отметил высокий профессионализм британского коллеги
13 сентября 20:15
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Александр Красюк, промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 KO), рассказал про отношения с Эдди Хирном – промоутером чемпиона WBO/WBA/IBF/IBO, британца Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Генеральный директор K2 Promotions отметил высокий уровень профессионализма в действиях своего британского коллеги.
«Отношения с Хирном не изменились после подписания контракт на бой Усик – Джошуа. Не было никаких конфликтных ситуаций во время переговоров, каких-то намерений кого-то обдурить или силой продавить какой-то вопрос. Нет, каждый из нас профессионал, давно в этом бизнесе, каждый знает свою работу. Если его клиент Энтони Джошуа, то мой – Александр Усик. Он делает свою работу, защищая интересы своего клиента, я также работаю на благо своего клиента. Мы вышли на компромисс, на очень рациональное решение, подписали это все на бумаге и сейчас просто выполняем то, о чем договорились. Отношения никак не изменились, я вот через час жду от него звонок».
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.