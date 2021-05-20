Красюк: «Усик начал раскрутку боя с Джошуа»
Красюк: «Планируем в конце августа уже провести бой Джошуа – Усик»
Промоутер заверил, что переговоры продолжаются
20 мая 19:08
Александр Красюк / фото - K2 Promotions
Глава промоутерской организации К2 Promotions Александр Красюк прокомментировал организацию поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер отметил в прямом эфире Instagram boxingukraineboxing, что вскоре Всемирная боксерская организация санкционирует этот бой и начнется более детальное обсуждение контракта.
«Через час Хирн встретиться с Джошуа, чтобы обсудить подробности боя против Александра. Потом мы с ним снова созвонимся и уже будем определятся с окончательными условиями, на которых мы будем взаимодействовать.
Завтра ожидаем официальное письмо от WBO, которое санкционирует проведение этого боя. Будем двигаться, подпишем контракт и запустим процесс.
Планируем в конце августа провести этот поединок. Хотим сделать это по-быстрому».
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