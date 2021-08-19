Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Генеральный директор K2 Promotions не смог объяснить, чем топовый боксер отличается от звезды PPV
16:40
Александр Красюк / Фото: K2 Promotions
Украинский промоутер Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice высказался о рынке PPV, сравнив его с русской рулеткой:
PPV – это русская рулетка. Иногда и потенциала двоих недостаточно для того, чтобы PPV было успешным. Как пример, Уорд – Ковалев. Оба поединка. А результат неудовлетворительный – 120, 150, 170 тысяч продаж. Это очень скудные цифры. Головкин – 150-200 тысяч.
Есть разница, между успешным боксером и звездой PPV. Это сложно объяснить, но факт ее наличия очень сложно отрицать.
Также Красюк заявил, что предстоящий бой Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) может не собрать нормальных цифр, так как его соперник никому не нужен.
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