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Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»

Генеральный директор K2 Promotions не смог объяснить, чем топовый боксер отличается от звезды PPV
Бокс Профессиональный бокс
16:40
Красюк: «PPV – русская рулетка. Ковалев – Уорд и Головкин собирали скудные цифры, хоть и топовые боксеры»
Александр Красюк / Фото: K2 Promotions

Украинский промоутер Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice высказался о рынке PPV, сравнив его с русской рулеткой:

PPV – это русская рулетка. Иногда и потенциала двоих недостаточно для того, чтобы PPV было успешным. Как пример, Уорд – Ковалев. Оба поединка. А результат неудовлетворительный – 120, 150, 170 тысяч продаж. Это очень скудные цифры. Головкин – 150-200 тысяч.

Есть разница, между успешным боксером и звездой PPV. Это сложно объяснить, но факт ее наличия очень сложно отрицать.

Также Красюк заявил, что предстоящий бой Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) может не собрать нормальных цифр, так как его соперник никому не нужен.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Красюк Андре Уорд Сергей Ковалев

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