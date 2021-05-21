Арум: «У Усика чертовски хорошие шансы устроить Джошуа апсет»
Красюк рассказал, когда Усик отправится в тренировочный лагерь перед боем с Джошуа
Генеральный директор K2 Promotions заверил, что его подпечный себя не запускал
13:32
Александр Красюк / Фото: К2 Promotions Ukraine
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в прямом эфире Instagram boxingukraineboxing рассказал, когда начнется Александр Усик отправится в тренировочный лагерь перед поединком с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Боксер въезжает в лагерь, когда есть уже более-менее понятная дата, отнимается несколько месяцев и боец начинает работать. Тренерский штаб руководит всем этим. Он выбирает – сколько времени необходимо на физподготовку, на спарринги, отдых и так далее. Но Александр последние два месяца не отдыхал, активно занимался кроссфитом, физподготовкой, наращивал вес.
Напомним, что глава Top Rank Боб Арум считает, что у Усика неплохие шансы в поединке с Джошуа.
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