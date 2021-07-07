Красюк рассказал о возможном реванше в бою Усик – Джошуа

Есть вероятность увидеть 2 боя украинца кряду

Александр Красюк / фото - Facebook

Промоутер Александр Красюк поделился информацией о пункте реванша в контракте на бой между чемпионом мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО). Функционер рассказал, в каком случае украинец проведет 2 боя кряду с британцем.

«Вопрос реванша прописан для Джошуа, поскольку он является чемпионом мира по трем версиям. Для него это было главным условием – возможность взять реванш. Особенно, для него это связано с опытом дебюта на американском рынке – после поражения Энди Руису вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали реванш на фантастических условиях для Усика. Думаю, мы будем иметь возможность увидеть 2 поединка Усик – Джошуа подряд. Когда Саша услышал об этом условии он не был расстроен, сказал: «Придется побить Антона дважды».





Ранее Красюк рассказал, когда будет объявлено о бое.