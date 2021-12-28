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Красюк рассказал, получил ли Беринчик серьезные травмы в бою против Чаниева

Украинец выиграл у россиянина единогласным решением судей
Бокс Профессиональный бокс
15:19
Красюк рассказал, получил ли Беринчик серьезные травмы в бою против Чаниева
Фото: K2 Promotions

Александр Красюк, промоутер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), рассказал, насколько серьезный урон получил его клиент в бою против бывшего претендента на титул чемпиона мира Исы Чаниева (15-4, 7 КО):

«Медицинское обследование показало, что с носом Беринчика все в порядке. Нет ни трещин, не переломов. Просто обычная травма, которая получена в поединке.

То же самое с рукой – гематомы. В течение двух недель будет, как новая машина».


Напомним, победа над Чаниевым не продвинула Беринчика в рейтинге WBO.

Источник: BoxOffice Сергей Остапенко
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Александр Красюк Денис Беринчик Иса Чаниев

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