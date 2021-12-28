Яркая победа над россиянином не продвинула Беринчика в рейтинге WBO
Красюк рассказал, получил ли Беринчик серьезные травмы в бою против Чаниева
Украинец выиграл у россиянина единогласным решением судей
15:19
Фото: K2 Promotions
Александр Красюк, промоутер украинского легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), рассказал, насколько серьезный урон получил его клиент в бою против бывшего претендента на титул чемпиона мира Исы Чаниева (15-4, 7 КО):
«Медицинское обследование показало, что с носом Беринчика все в порядке. Нет ни трещин, не переломов. Просто обычная травма, которая получена в поединке.
То же самое с рукой – гематомы. В течение двух недель будет, как новая машина».
Напомним, победа над Чаниевым не продвинула Беринчика в рейтинге WBO.
Комментарии 0