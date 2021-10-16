Красюк: «У Фьюри нет шансов победить Усика, если он будет в такой же форме, как в трилогии с Уайлдером»

Александр Красюк / фото - УНИАН

Александр Красюк, промоутер чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 КО), поделился своим прогнозом на возможный поединок за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между его подопечным и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Говоря о Фьюри, он как боксер лучше, чем Уайлдер, очевидно. Но если к поединку с Александром он подойдет в такой же форме, в которой был в третьем бою, то у него нет ни малейших шансов победить Усика».