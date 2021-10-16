Бенавидес: «Фьюри если и не поймает Усика, то загонит его в угол»
Красюк: «У Фьюри нет шансов победить Усика, если он будет в такой же форме, как в трилогии с Уайлдером»
Промоутер украинца – о шансах Александра на абсолютное чемпионство
16 октября 11:40
Александр Красюк / фото - УНИАН
Александр Красюк, промоутер чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 КО), поделился своим прогнозом на возможный поединок за звание абсолютного чемпиона хэвивейта между его подопечным и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Третий бой Фьюри – Уайлдер меня совершенно не впечатлил. Я ни от одного, ни от второго не увидел чего-то такого, что могло бы навредить потенциально Усику. Да, понятно, всегда может прилететь какой-то лаки-панч непонятно откуда. Но чтобы Уайлдер нанес удар, он должен четко видеть мишень. А если мишень постоянно двигается, то этот удар не вылетит никогда, а если и вылетит, то мимо.
Говоря о Фьюри, он как боксер лучше, чем Уайлдер, очевидно. Но если к поединку с Александром он подойдет в такой же форме, в которой был в третьем бою, то у него нет ни малейших шансов победить Усика».
Напомним, Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше.