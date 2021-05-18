Красюк: «Усик может отказаться или принять бой с Хрговичем»
Красюк: «У нас не было никаких переговоров с Фрэнком Уорреном по бою Усик – Джойс»
Проблема заключается в распределении гонораров
18 мая 13:36
Усик и Красюк / Фото: K2 Promotions
Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в комментарии изданию Express высказался о переговорах своего подопечного Александра Усика (18-0, 13 КО) против Джо Джойса (12-0, 11 КО).
«Переговоры о бое Усик – Джойс не продвинулись, поскольку их не было. Я говорил об этом поединке всего один раз, в январе. У нас не было никаких переговоров с Фрэнком Уорреном или кем-то другим. Менеджер Усика Эгис Климас приятно пообщался с Уорреном по телефону и просто упомянул, что это бой может состояться.
Настоящая причина, из-за чего мы не вели переговоры друг с другом, заключалась в том, что у нас нет четкого решения о распределении гонорара. WBO согласовала и одобрила распределение в пропорции 80-20. Queensbury Promotions была против и обратилась в Комитет WBO по рассмотрению жалоб. Ожидалось, что через два дня у нас состоится онлайн-встреча. Я не уверен, что она пройдет, учитывая новости о бое Джошуа – Фьюри».
Напомним, Красюк на фоне возможной отмены боя Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри напомнил Энтони об Усике.
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