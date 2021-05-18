Красюк: «У нас не было никаких переговоров с Фрэнком Уорреном по бою Усик – Джойс»

Усик и Красюк / Фото: K2 Promotions

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в комментарии изданию Express высказался о переговорах своего подопечного Александра Усика (18-0, 13 КО) против Джо Джойса (12-0, 11 КО).



Настоящая причина, из-за чего мы не вели переговоры друг с другом, заключалась в том, что у нас нет четкого решения о распределении гонорара. WBO согласовала и одобрила распределение в пропорции 80-20. Queensbury Promotions была против и обратилась в Комитет WBO по рассмотрению жалоб. Ожидалось, что через два дня у нас состоится онлайн-встреча. Я не уверен, что она пройдет, учитывая новости о бое Джошуа – Фьюри».