Красюк: «Усик дійсно схуд. Коли ти сидиш в підвалі через загрозу ракетного удару, то не відчуваєш голоду»
Промоутер українського чемпіона світу в надважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів Sky Sports про кондиції боксера:
«Коли ти сидиш в підвалі, бо чуєш сигнал повітряної тривоги через загрозу ракетного удару, це не… ти, скажімо, не відчуваєш голоду. У мене було те саме. Більшість із нас мали той самий ефект. Так, ми дуже схудли. Ми були в стресі. Це нормально для такого періоду.
Психологія людини дуже складна. Потрібен деякий час, щоб звикнути до нових труднощів, нових обставин і нового середовища. А потім ти звикаєш до цього, і тоді ти більше не переживаєш. Ось що сталося.
Усик дійсно схуд, як і всі ми, але я не думаю, що це вплине на його кондицію. Підготовка відбувається завдяки наполегливій роботі в тренувальному таборі. Його тренувальний табір розпочався на початку квітня, тож у нього все добре. Слава Богу, зараз він почувається чудово. Він відчуває мотивацію».
Також Красюк зізнався, що не вірить Тайсону Ф’юрі, котрий заявляє про завершення кар’єри.
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