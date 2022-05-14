Красюк: «Усик дійсно схуд. Коли ти сидиш в підвалі через загрозу ракетного удару, то не відчуваєш голоду»

Олександр Красюк / Фото - facebook.com/K2Ukraine

Промоутер українського чемпіона світу в надважкому дивізіоні Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів Sky Sports про кондиції боксера:

Психологія людини дуже складна. Потрібен деякий час, щоб звикнути до нових труднощів, нових обставин і нового середовища. А потім ти звикаєш до цього, і тоді ти більше не переживаєш. Ось що сталося.

Усик дійсно схуд, як і всі ми, але я не думаю, що це вплине на його кондицію. Підготовка відбувається завдяки наполегливій роботі в тренувальному таборі. Його тренувальний табір розпочався на початку квітня, тож у нього все добре. Слава Богу, зараз він почувається чудово. Він відчуває мотивацію».