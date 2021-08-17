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Красюк: «Усик очень уверен в своей победе над Джошуа и легко согласился на второй бой»

Гендир K2 Promotions – о грядущем поединке в хэвивейте
Бокс Профессиональный бокс
21:28
Красюк: «Усик очень уверен в своей победе над Джошуа и легко согласился на второй бой»
Усик и Джошуа / Фото - Facebook
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью MyBettingSites поделился мыслями о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«У Усика абсолютно нет проблем с боем в Великобритании – он стал чемпионом Европы в Ливерпуле, олимпийским чемпионом в Лондоне, он победил Тони Белью в Манчестере, Дерека Чисору – в Лондоне – так что у него есть удачный опыт там. Реванш не обязательно включать в условия претендентского боя. Но мы приняли очень справедливые условия, чтобы согласиться на это. Усик очень уверен в своей победе над Джошуа и легко согласился на второй бой, потому что его настрой будет еще более благоприятным после того, как он выиграет первый. У Усика не было других вариантов после того, как он стал бесспорным чемпионом и защитился в бою с Тони Белью. Больше нечего было доказывать в первом тяжелом весе, оставаться там – это был бы застой или даже шаг назад».


«Теперь у Александра огромная мотивация вставать в 5 утра и работать изо всех сил, потому что перед ним стоит цель. После всего двух поединков в супертяжелом весе Усик подписал контракт с королем супертяжеловесов, который неоднократно боксировал за пояс. Для тех, кто не видит очевидной реальности, что Усик – супертяжеловес – Усик такого же размера, веса, как и его кумир – величайший Мохаммед Али. Может ли кто-нибудь из них сказать, что Али не был настоящим супертяжеловесом? Джошуа я желаю только самого лучшего, желаю ему прекрасных тренировок, без травм и каких-либо других неприятностей. Я очень уважаю его за его достижения в боксе, за его скромное поведение, за то, что он огромная звезда, за его яркую личность. Пусть победит сильнейший, и мы сделаем это снова в матче-реванше».


Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Красюк Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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17 августа 2021г. 22:06
Надо понимать что этот бой будет переломным. Когда коса находит на камень, то это не может пройти бесследно. Будет война в ринге
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