Красюк: «Лондон – особый город для Усика»
Красюк: «Усик знает, как победить Джошуа»
Промоутер украинца поделился мыслями о поединке
22 июля 20:14
Александр Усик / фото - ВВС
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал об отношении украинца к бою против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Функционер заверил представителей британских СМИ, что Усик знает, как победить обладателя 4-х поясов в супертяжелом весе.
«Когда я в первый раз сказал Александру о бое против Джошуа, он ответил мне: «Я знаю, как победить его. Я знаю, что делать». Это было ясно и у него не было никаких сомнений.
У Усика есть 500-процентная уверенность, что он победит Джошуа».
Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) ранее поделился мыслями о бое украинца против британца.