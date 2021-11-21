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Кроуфорд: «Может Спенс наконец-то вытащит хвост из своей задницы»
Эррол впервые пришел на бой Теренса
21 ноября 14:36
Теренс Кроуфорд / Фото: Global Look Press
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) высказался о чемпионе WBC и IBF Эрроле Спенсе (27-0, 21 КО).
«Он был на моём поединке? Раньше его никогда не было на моих боях, а теперь пришел. Интересно, а кто сейчас номер один в полусреднем весе? Вы знаете, какой бой я хочу. Я всё время его вызываю на бой. Возможно, я поднимусь в 69,9 кг, а может Спенс наконец-то вытащит хвост из своей задницы и согласится на бой».
Напомним, ранее Кроуфорд победил техническим нокаутом Шона Портера.
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