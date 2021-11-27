Портер: «Я не скажу спасибо отцу за остановку боя с Кроуфордом»
Кроуфорд: «Можете молиться о моем падении, но Бог на моей стороне»
Уроженец Омахи обратился к хейтерам
21:43
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Непобежденный чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) американец Теренс Кроуфорд (38-0-0, 29 KO) опубликовал пост в Instagram, где обратился к хейтерам после недавней победы над Шоном Портером (31-4-1, 17 КО).
«Они всегда будут пытаться найти способ, чтобы дискредитировать твои достижения, когда ты на вершине. Продолжайте молиться о моем падении, ведь Господь на моей стороне, и вы знаете, что это означает. Я же продолжу благословлять этими руками любимых бойцов всех хейтеров».
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