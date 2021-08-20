Арум рассказал о подготовке Фьюри к трилогии с Уайлдером

Поединок едва не сорвался из-за проблем со здоровьем новорожденной дочери британца

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, как обстоят дела с подготовкой облажателя пояса WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) к трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). Отметим, что отец «Цыганского короля» Джон Фьюри хотел снять сына с поединка из-за проблем со здоровьем новорожденной дочери Тайсона Афины:



Шестой ребенок Тайсона Фьюри родился с осложнениями, и некоторое время находился в реанимации. Но уже все отлично. В среду они привезли дочь домой в Манчестере. Тайсон уже начал тренироваться, а его тренер прилетает в пятницу. Фьюри будет готовиться три или четыре недели в Манчестере, а затем они переберутся в Лас-Вегас. Тайсон был в отличной форме, перед тем как уехал из США. Я уверен, что с ним все будет в порядке. Так что не волнуйтесь, бой состоится 100 процентов.

Напомним, что Фьюри отказался от соцсетей, чтобы полностью сконцентрироваться на грядущем бое.