Кроуфорд: «Бой с Портером доказал, что мои прошлые соперники не были проходными»
Кроуфорд отказался боксировать с Тейлором
В ближайшем будущем такой бой невозможен
07:59
Теренс Кроуфорд / Фото: top rank
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) опроверг возможную организацию поединка с абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе британцем Джошом Тейлором (18-0, 13 KO). Слова боксера приводит портал skysports.com.
«Возможно, в будущем мы сможем подраться, но прямо сейчас у нас есть свои дела, о которых нужно позаботиться. Кто знает, что случится после этого?
Сейчас он выступает в первом полусреднем весе, где у него есть незавершенные дела. Я в полусреднем весе и моя цель – объединительные бои. Поэтому сейчас мы идем разными путями. На текущий момент наш бой не может состояться».
Напомним, ранее Тейлор заявлял о желании провести бой с Кроуфордом.
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