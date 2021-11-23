Кроуфорд отказался боксировать с Тейлором

Теренс Кроуфорд / Фото: top rank

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) опроверг возможную организацию поединка с абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе британцем Джошом Тейлором (18-0, 13 KO). Слова боксера приводит портал skysports.com.



Сейчас он выступает в первом полусреднем весе, где у него есть незавершенные дела. Я в полусреднем весе и моя цель – объединительные бои. Поэтому сейчас мы идем разными путями. На текущий момент наш бой не может состояться».