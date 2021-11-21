Крутой бой. Видео лучших моментов поединка Кроуфорд – Портер
Лопес в пролете? Тейлор хочет драться с Кроуфордом
Абсолютный чемпион видит, за счет чего может победить американца
21 ноября 14:32
Джош Тейлор / Фото: The Sun
Абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью Youtube каналу Boxing Social заявил, что не прочь в следующем поединке сойтись в ринге с обладателем титула WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO):
Очевидно, я увидел вещи, которые кто-то называет ошибками. Я думаю, что могу ими воспользоваться, заставить Кроуфорда заплатить за это. Не хочется критиковать Теренса, ведь он в бою с Портером был очень хорош.
Я увидел вещи, которые могут дать мне преимущество, если мы будем драться с Кроуфорд. Передам Кроуфорду пару слов: «Шикарное выступление. Надеюсь, скоро сможем увидеться в ринге».
Напомним, что Кроуфорд досрочно победил Шона Портера (31-4-1, 17 KO).