Кроуфорд: «Планту нельзя пропускать тяжелые удары Альвареса»

Теренс дал несколько советов Калебу перед главным боем в карьере





Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) рассказал в интервью Брайану Кастеру как чемпион IBF во втором среднем дивизионе Калеб Плант (21-0, 12 КО) должен себя показать в бою с обладателем поясов WBC, WBO и WBA мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО).

«Калебу нужно оставаться собой, таким же сильным и уверенным в своих силах. И ему нельзя пропускать тяжелые удары. Он обязан принимать правильные решения тогда, когда Канело будет навязывать темп, контратаковать и бить по корпусу… Канело умеет все, и поэтому Плант также должен уметь все. Если это боксерский бой, то ты побеждаешь в нем. Если же Канело решит пойти вперед и подраться, то ты отвечаешь и заставляешь его считаться с тобой».

Напомним, ранее Альварес показал свой актуальный вес за полторы недели до боя.