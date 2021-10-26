Нужно еще работать. Альварес показал свой актуальный вес за полторы недели до боя с Плантом

Пока никаких проблем со сгонкой у Канело не наблюдается

Сауль Альварес / Фото: Инстаграм

Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) взвесился за полторы недели до боя с Калебом Плантом (21-0, 12 КО).



Весы под мексиканцем показали 174,8 фунта – 79,2 кг. На взвешивании Альваресу необходимо показать не более 76,2 кг.

Напомним, ранее Александр Гвоздик рассказал почему уверен в победе Альвареса над Плантом.