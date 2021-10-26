Гвоздик: «Альварес победит Бетербиева, а Бивол будет для него более сложным соперником»
Нужно еще работать. Альварес показал свой актуальный вес за полторы недели до боя с Плантом
Пока никаких проблем со сгонкой у Канело не наблюдается
12:59
Сауль Альварес / Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) взвесился за полторы недели до боя с Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
Весы под мексиканцем показали 174,8 фунта – 79,2 кг. На взвешивании Альваресу необходимо показать не более 76,2 кг.
Напомним, ранее Александр Гвоздик рассказал почему уверен в победе Альвареса над Плантом.
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