Арум – о бое Кроуфорд – Портер: «Замечательное сражение двух воинов»
Кроуфорд: «Портер был сильно потрясен. Поэтому его отец поступил правильно»
Теренс уверен, что Шон был потрясен еще со второго раунда
21 ноября 11:14
Теренс Кроуфорд / Фото: ESPN
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) высказался о решении отца Шона Портера (31-4-1, 17 КО) Кенни Портера остановить их бой в 10-м раунде.
«Шон Портер – хороший боец. Во время нашего боя он делал определенные вещи, которые заставляли меня сконцентрироваться и думать над своими действиями. Я хорошо поймал его левым апперкотом, а после того, как я добавил левый хук, то по выражению его лица стало понятно, что Шон был сильно потрясен. Поэтому его отец поступил правильно, остановив поединок, так как все могло закончиться гораздо хуже».
Напомним, ранее отец Портера прокомментировал свое решение снять сына с боя.
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