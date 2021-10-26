Кроуфорд: «Портер знает, когда ему нужно боксировать, а когда драться»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 KO). Теренс уверен, что его ждет очень сложный поединок, так как Шон является опытным и универсальным бойцом.

Кроуфорда цитирует ресурс boxingnews24.com:

Многие считаю, что Портер выйдет и наброситься на меня. Может так, а может, и нет. Могу сказать одно, что буду готов ко всему, что он предложит. Думаю, что Шон постарается использовать все свои умения. Он умный боксер и далеко не новичок.

У него было несколько больших боев. Так что его опыт колоссальный. Шон знает, когда ему нужно боксировать, а когда драться. Но я буду готов к любому стилю своего соперника и могу адаптироваться к любым его действиям».