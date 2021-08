Кроуфорд прокомментировал срыв боя Пакьяо и Спенса

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) отреагировал в социальных сетях на срыв поединка своих главных конкурентов по дивизиону, соотечественника Эррола Спенса-младшего (27-0, 21 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), намечавшегося на 21 августа.

Напомним, новым соперником Пакьяо стал «суперчемпион» WBA - кубинец Йорденис Угас (26-4-0, 12 KO).

In life I’ve always looked at things for what they was. Everything happens for a reason.