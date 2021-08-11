Пакьяо отреагировал на срыв боя со Спенсом: «Я молюсь, чтобы он быстро восстановился после операции на глазе»
Кроуфорд прокомментировал срыв боя Пакьяо и Спенса
Американец со скептицизмом относится к отмене поединка
14:00
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) отреагировал в социальных сетях на срыв поединка своих главных конкурентов по дивизиону, соотечественника Эррола Спенса-младшего (27-0, 21 КО) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), намечавшегося на 21 августа.
Напомним, новым соперником Пакьяо стал «суперчемпион» WBA - кубинец Йорденис Угас (26-4-0, 12 KO).
«Я всегда смотрел на вещи такими, какими они и должны быть. Все случается по причине».
In life I’ve always looked at things for what they was. Everything happens for a reason.— Terence Crawford (@terencecrawford) August 11, 2021
Мэнни Пакьяо прокомментировал отмену боя с Эрролом Спенсом.
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