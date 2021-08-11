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Пакьяо отреагировал на срыв боя со Спенсом: «Я молюсь, чтобы он быстро восстановился после операции на глазе»

Филиппинец также прокомментировал замену в лице Угаса
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Пакьяо отреагировал на срыв боя со Спенсом: «Я молюсь, чтобы он быстро восстановился после операции на глазе»
Мэнни Пакьяо / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com прокомментировал отмену боя с обладателем титулов WBC/IBF в полусреднем дивизионе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

«Я молюсь, чтобы он быстро восстановился после операции на глазе. Главное - его здоровье. Это приоритет».

Филиппинец также рассказал, как он отреагировал на новость о том, что его соперником вместо Спенса станет кубинский чемпион мира по версии WBА Йорденис Угас (26-4-0, 12 KO).

«Как я воспринял замену Спенса на Угаса? Хорошо. Я имею в виду, что нам нельзя недооценивать Угаса. У него также есть опыт в боксе, так что нам нужно убедиться, что мы находимся в оптимальных кондициях. Мы подстраиваемся, вносим коррективы в наш тренировочный лагерь».

Поединок Пакьяо - Спенс был отменен из-за травмы американского боксера

Рене Тер Велде
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Теги

Мэнни Пакьяо Эррол Спенс Йорденис Угас

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