Кроуфорд рад бою с Портером – обещает показать, почему он лидер P4P

У чемпиона мира WBO еще не было столь топового соперника в полусреднем весе

Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank

Чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) с воодушевлением говорит о предстоящем бое против соотечественника Шона Портера (31-3-1, 17 КО):

«Я годами умолял о реальных вызовах. А все эти так называемые элитные полусредневесы меня всячески избегали. Теперь одного из них наконец-то заставили дать мне бой. Я в очередной раз покажу вам, почему являюсь лучшим в мировом «паунде». Будьте готовы».

Кроуфорд перешел в полусредний вес в июне 2018 года. В первом же бою завоевал пояс WBO и затем четыре раза его защитил. При этом уровень оппозиции Теренса часто критикуют.

Портер – бывший двукратный чемпион мира. В предпоследнем поединке он дал конкурентный бой главному антагонисту Кроуфорда Эрролу Спенсу.