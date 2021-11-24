Кроуфорд: «Все только и говорили о прессинге Портера, однако никто не сказал о его навыках»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО), выступивший в качестве гостя на YouTube-подкасте своего соперника Шона Портера (31-4-1, 17 КО), заявил, что общественность весьма односторонне высказывалась о нем в преддверии их поединка.

Все только и делали, что говорили о его прессинге, однако никто не упомянул о его скорости, движении головой и корпусом, ногах и атлетизме. А это причины, почему он побил тех парней, которых побил. Для того, что он делает, требуются навыки, и это не сводится к тому, чтобы просто идти вперед».