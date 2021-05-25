«Круто, если Усик будет боксировать с Джошуа. Но удивления нет». Украинский промоутер – о громком поединке

Мирослава Пеганова отметила успех команды украинца

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Мирослава Пеганова / Фото - facebook.com/b1boxing

В конце августа Александр Усик (18-0, 13 КО) должен провести бой против обладателя поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) – WBO уже санкционировала этот поединок.

Такое развитие событий – очевидный успех команды украинца, которую подталкивали подписать контракт на встречу с Джо Джойсом (12-0, 11 КО). И спортивный директор компании B1 Boxing Мирослава Пеганова похвалила Александра Красюка за выдержку в переговорах.

Насколько вы удивлены, что удалось продавить британцев, которые должны были быть, казалось, супер-профессионалами, но получилось так, что они серьезно сели в лужу?

Вы знаете, чем больше я работаю в боксе, тем больше понимаю, что нет ничего невозможного, все у нас возможно. Это сфера, где постоянно что-то происходит, что-то меняется. Сегодня у тебя в планах боксировать с одним, а завтра ты уже боксируешь с другим. Конечно, это круто, если Александр Усик будет боксировать с Энтони Джошуа. Но удивления, как такового, нет. Скорее не удивление, а радость, что Александру все же выпала такая возможность, такой шанс – боксировать с Энтони Джошуа.

Удивление в том, что казалось, должен быть подписан контракт на бой Джошуа – Фьюри. Но украинская сторона хорошо поработала. Казалось, много критикуют промоутеров Усика, но вот – настолько большой бой.

Да, здесь большое уважение Александру Красюку, который для Александра Усика смог продавить Британию, чтобы Александр все-таки побоксировал с Энтони Джошуа.

Вы можете дать прогноз на этот бой?

Нет. Потому что это бокс. Здесь все возможно. Нужно точно знать дату. Вы же понимаете, что есть тренировочный лагерь, есть вероятность травм, не дай Бог, конечно. Есть обстоятельства, которые мы не можем контролировать. Четко дать прогноз сегодня – тогда это уже будет неактуально. Вот когда они уже будут выходить в ринг, тогда можно дать какой-то прогноз. А сейчас – это еще вилами по воде писано.

Эдди Хирн рассматривает варианты отказа Энтони Джошуа от боя против Александра Усика.