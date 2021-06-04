Кулачные бои подождут. Ванзант может продолжить карьеру в ММА или дебютировать в боксе

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 6
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Германия 2:3 Окончен
16:15 США - Словакия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Чехия 1:0 Окончен
20:15 Россия - Канада 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 3:5 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 129:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 89:103 Окончен
04:30 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 126:110 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 100:105 Окончен
Теннис (8 событий из 61) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:20 Филипп Кольшрайбер - Аслан Карацев 3:1 Окончен
13:30 Микаэль Имер - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
17:00 Марин Чилич - Роджер Федерер 1:3 Окончен
22:00 Рафаэль Надаль - Ришар Гаске 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Сайсай Чжэн 2:0 Окончен
12:00 Ann Li - Элина Свитолина 0:2 Окончен
15:00 Мария Саккари - Жасмин Паолини 2:0 Окончен
16:15 Зарина Дияс - Элисе Мертенс 1:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:126 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 100:113 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - Днепр -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 57) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:15 Александер Зверев - Ласло Дйере -:- Запланирован
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован
12:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина -:- Запланирован
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
17:00 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада -:- Запланирован
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Кулачные бои подождут. Ванзант может продолжить карьеру в ММА или дебютировать в боксе

Американка не против изменить род деятельности


Бокс Профессиональный бокс
10:22
Кулачные бои подождут. Ванзант может продолжить карьеру в ММА или дебютировать в боксе
Пейдж Ванзант / Фото - bloodyelbow
Звезда промоушена кулачных боев Bare Knuckle FC Пейдж Ванзант заявила, что в будущем может вернуться в ММА или провести поединок по правилам профессионального бокса.

Цитирует Ванзант MMA Junkie.

«Посмотрим. Я имею в виду, что однозначно скучаю по ММА. Мне сложно, потому что я люблю каждый аспект тренировок и боев. Я люблю бокс. Я могу представить свой переход в профи-бокс, как могу представить и возвращение в ММА. Мне кажется, что мой предел – только небо. Я все еще чрезвычайно молодая, я по-прежнему ищу себя в этом виде спорта. Мне повезло сделать себе действительно большое имя в молодом возрасте. Сейчас для меня пришла пора по-настоящему развиваться в этом виде спорта и расти вместе с ним. Здесь, во Флориде, я нахожусь в идеальном месте. У меня есть American Top Team и Педро Диас. Здесь я действительно могу стать настолько хорошим бойцом, насколько это возможно».


Следующий поединок в Bare Knuckle FC Ванзант проведет против еще одной секс-иконы ММА Рейчел Остович.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Пейдж Ванзант

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Два секс-символа ММА в ринге. Ванзант и Остович проведут кулачный поединок на шоу Bare Knuckle FC
Два секс-символа ММА в ринге. Ванзант и Остович проведут кулачный поединок на шоу Bare Knuckle FC
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 10:58

Новости: Бокс

WBO продлила срок переговоров команды Джошуа с представителями Усика
WBO продлила срок переговоров команды Джошуа с представителями Усика
Профессиональный бокс
11:14
Харциз добыл для Украины вторую лицензию на Олимпийские Игры-2020
Харциз добыл для Украины вторую лицензию на Олимпийские Игры-2020
Аматорский бокс
10:49
Кулачные бои подождут. Ванзант может продолжить карьеру в ММА или дебютировать в боксе
Кулачные бои подождут. Ванзант может продолжить карьеру в ММА или дебютировать в боксе
Профессиональный бокс
10:22
Экс-тренер Кличко: «Команда у Усика нулевая. Тренировочный лагерь и тренерский состав – г*вно»
Экс-тренер Кличко: «Команда у Усика нулевая. Тренировочный лагерь и тренерский состав – г*вно»
Профессиональный бокс
10:08
Хирн: «Джошуа вообще не боится боя с Усиком»
Хирн: «Джошуа вообще не боится боя с Усиком»
Профессиональный бокс
09:59
«Перезагрузка». Ломаченко странный образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странный образом готовится к поединку с Накатани
Профессиональный бокс
09:50
Мейвезер – о поединке с Полом: «Публика хочет увидеть кровь»
Мейвезер – о поединке с Полом: «Публика хочет увидеть кровь»
Профессиональный бокс
08:56
Хирн: «Если сделка с Усиком не будет заключена, мы с Джошуа построим другие планы»
Хирн: «Если сделка с Усиком не будет заключена, мы с Джошуа построим другие планы»
Профессиональный бокс
08:16
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Профессиональный бокс
07:55
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости