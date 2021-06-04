Два секс-символа ММА в ринге. Ванзант и Остович проведут кулачный поединок на шоу Bare Knuckle FC
Кулачные бои подождут. Ванзант может продолжить карьеру в ММА или дебютировать в боксе
Американка не против изменить род деятельности
10:22
Пейдж Ванзант / Фото - bloodyelbowЗвезда промоушена кулачных боев Bare Knuckle FC Пейдж Ванзант заявила, что в будущем может вернуться в ММА или провести поединок по правилам профессионального бокса.
Цитирует Ванзант MMA Junkie.
«Посмотрим. Я имею в виду, что однозначно скучаю по ММА. Мне сложно, потому что я люблю каждый аспект тренировок и боев. Я люблю бокс. Я могу представить свой переход в профи-бокс, как могу представить и возвращение в ММА. Мне кажется, что мой предел – только небо. Я все еще чрезвычайно молодая, я по-прежнему ищу себя в этом виде спорта. Мне повезло сделать себе действительно большое имя в молодом возрасте. Сейчас для меня пришла пора по-настоящему развиваться в этом виде спорта и расти вместе с ним. Здесь, во Флориде, я нахожусь в идеальном месте. У меня есть American Top Team и Педро Диас. Здесь я действительно могу стать настолько хорошим бойцом, насколько это возможно».
Следующий поединок в Bare Knuckle FC Ванзант проведет против еще одной секс-иконы ММА Рейчел Остович.
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