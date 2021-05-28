Лакийчук: «Если Усик попадет где-то в подбородок – Джошуа может и упасть»

Вице-чемпионка мира уверена, что у украинца есть шансы на победу

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Кристина Лакийчук / Фото - AIBA

Вице-чемпионка мира среди молодежи Кристина Лакийчук дала прогноз на возможный бой Александр Усик – Энтони Джошуа. Она уверена, что украинец может победить и стать чемпионом мира в супертяжелом весе:

Бой среди парней, которые весят в два раза больше тебя. Еще месяц назад казалось, что бой Усик – Джошуа маловероятен, а теперь все идет к подписанию контракта. Что ты думаешь об этом поединке?

Конечно, только недавно казалось, что им бой и не светит, что он не скоро состоится, а здесь оп – и он уже через несколько месяцев. Очень, если честно, интересно как себя проявит Усик против Джошуа. Энтони – атлет, настоящий британский боксер. У них бой 50 на 50. Плюс Усика – он очень много бьет. Он очень подвижный, как для супертяжа. Да, может где-то от Джошуа влетит пару хороших банок, но я не думаю, что они очень сильно потрясут Усика. Усик очень хорошо работает на ногах и много бьет ударов – у него есть все шансы победить Джошуа.

А что ты скажешь об ударе Усика?

Он показал его в предыдущих боях. Я представляю какая у него банка в супертяжах, но у него нет такой хорошей плюхи, короночки, от которой все падают, у него рекорд не 20 боев – 20 нокаутов. Конечно, если он хорошо попадет где-то в подбородок – тогда Джошуа может и упасть.

В предыдущих боях Усик впечатлил тебя тем, как держит удар?

Кстати, да. Он пропускает, но стоит на ногах – это очень хорошо в боксе. У меня такое бывало, что выходишь на ринг против соперника, он вроде ничего показать и не может, но ты его бьешь-бьешь, а он не падает. Усик, конечно, молодец то, что он так держит удары.