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Лебедев: «Уайлдеру не надо было выходить на третий поединок с Фьюри»

Бывший чемпион мира уверен в победе «Цыганского Короля» над американцем
Бокс Профессиональный бокс
10:20
Лебедев: «Уайлдеру не надо было выходить на третий поединок с Фьюри»
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) снова победит Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), с которым 24 июля проведет трилогию. По мнению российского ветерана, после досрочного поражения во втором поединке американцу не следовало опять выходить на ринг с «Цыганским королем». Об этом Лебедев рассказал в интервью Василию Конову.

«Фьюри победит. Уайлдер уже во втором бою проиграл, и ему даже не надо было выходить на третий поединок. Психологически он хоть и пытался на битве взглядов показать, что ему до лампочки, но его покачивания все равно выдавали его.

Фьюри однозначно. Конечно, с уверенностью нельзя говорить, потому что это супертяжелый вес, и один удар может перевернуть все, как это сделал Александр Поветкин в первом бою с Диллианом Уайтом. Но я думаю, что все-таки Фьюри».

Тайсон Фьюри считает, что Деонтей Уайлдер так и не смог оправиться после досрочного поражения в их матче-реванше.

Рене Тер Велде
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Денис Лебедев Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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