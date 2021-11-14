Брюстер: «Усик был уставший в бою с Джошуа, но победил за счет решимости и навыков»
Легенда бокса: «Усик может стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него»
Костя Цзю признался, что ему сильно импонирует украинец
13:50
Костя Цзю / Фото: Газета.Ру
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о чемпионе WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике (19-0, 13 КО).
«Александр мне нравится и как боксер, и как человек. Импонируют его ценности. Он уже достиг многого, но сейчас может стать еще и абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Верю в него».
Напомним, ранее экс-чемпион мира по боксу объяснил, почему Усик выиграл у Джошуа.