Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леймон Брюстер, который дважды дрался против Владимира Кличко, победив его в 2004 году и проиграв в 2007, поделился мнением о том, почему Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) уступил украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО):

Вся стратегия Джошуа должна была заключаться в том, чтобы использовать свой вес, как это делал Тайсон Фьюри, когда дрался с Деонтеем Уайлдером. Тайсон не пытался применить навыки, но навязывал свою волю. Фьюри наваливался на Уайлдера, хватал его, сделал бой жестким.

Неважно, насколько ты мастеровит, но когда такой парень, как Энтони Джошуа, наваливается на тебя, имея преимущество в 4-9 килограммов и обладая такой мощью, это понемногу отнимает у тебя силы. Если бы он еще при этом и бил Усика по корпусу, то тот бы ни за что не победил в этом бою».