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Тема дняБосния потеряла шансы на плей-офф. Украине предстоит сыграть против немотированной команды
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02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
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Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику

Леймон Брюстер считает, что британец выбрал слишком глупый план на бой
Бокс Профессиональный бокс
20:15
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леймон Брюстер, который дважды дрался против Владимира Кличко, победив его в 2004 году и проиграв в 2007, поделился мнением о том, почему Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) уступил украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО):

«Энтони Джошуа проиграл Усику, потому что не использовал тактику Владимира Кличко. Он не пользовался своим весом, своими габаритами и мощью, чтобы просто измотать Усика. Когда ты пытаешься боксировать с боксером, это самая большая глупость, которую может сделать такой крупный боец. Ты собрался боксировать с парнем, который был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе? Умный человек не будет этого делать.

Вся стратегия Джошуа должна была заключаться в том, чтобы использовать свой вес, как это делал Тайсон Фьюри, когда дрался с Деонтеем Уайлдером. Тайсон не пытался применить навыки, но навязывал свою волю. Фьюри наваливался на Уайлдера, хватал его, сделал бой жестким.

Неважно, насколько ты мастеровит, но когда такой парень, как Энтони Джошуа, наваливается на тебя, имея преимущество в 4-9 килограммов и обладая такой мощью, это понемногу отнимает у тебя силы. Если бы он еще при этом и бил Усика по корпусу, то тот бы ни за что не победил в этом бою».


Реванш Усик – Джошуа состоится весной 2022 года. Поединок может пройти в Украине, но существует загвоздка, которая независит ни от боксеров, ни от промоутеров.



Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Теги

Лаймон Брюстер Владимир Кличко Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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