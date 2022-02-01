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Легендарный Кальзаге не против выйти в ринг против Альвареса
Экс-чемпион мира восхищается звездным мексиканцем
01 февраля 16:42
Джо Кальзаге / Фото - ringnews24Бывший обладатель титулов во втором среднем дивизионе Джо Кальзаге (46-0, 32 KO) в интервью Talk Sport заявил, что готов встретиться в ринге с абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).
«Да уж, что тут можно сказать насчет Канело? Он пошел и вычистил весь суперсредний вес, тогда как мне потребовались годы, чтобы сделать это. Это показывает насколько у него превосходный менеджмент».
«Он великолепный боец, и, если быть с вами честным, я с радостью подрался бы с ним. Когда я смотрел его поединок против Калеба Планта, как по мне, это был достаточно близкий бой. И я задумываюсь: «Что я сделал бы с Плантом?».
«У нас с Канело получился бы отличный бой. Хотелось бы мне все еще быть в строю, тогда бы я не только заработал самый большой гонорар в карьере, но это был бы мой лучший поединок».
Также Кальзаге высказался о раскладе дел в супертяжелом дивизионе.