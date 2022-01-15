Хирн сообщил, когда Канело определится со следующим соперником и перечислил возможные варианты
Легендарный Роберто Дюран назвал возможную причину перехода Канело в крузервейт
Экс-чемпион четырех дивизионов считает, что у мексиканца проблемы с весогонкой
15 января 12:53
Роберто Дюран / фото - Getty Images
Экс-чемпион четырех дивизионов, легендарный Роберто Дюран в комментарии YouTube каналу FightHub высказался о причинах перехода знаменитого мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) в первый тяжелый вес.
«Думаю, это хорошо. Может быть, он больше не может укладываться вес и теперь поднимается выше в надежде обосноваться в новой категории. Думаю, для него это будет только лучше. Полагаю, это хорошее решение.
Я не скажу, что он сумасшедший. Быть может, он просто уже не может делать вес. Сауль хочет подняться выше для того, чтобы чувствовать себя сильнее. Канело большой и мощный. Он тяжело бьет, так что нельзя сказать, что выступление в первом тяжелом весе обернется для него плохо, потому что большинство крузеров примерно его габаритов».
Напомним, Хирн сообщил, когда Канело определится со следующим соперником.